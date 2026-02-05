Polizei fällt sonderbarer Geruch auf, dann macht sie Riesen-Drogenfund

Magdeburg - Die Polizei erschnüffelte am Montagnachmittag eine Riesen-Menge Drogen in Magdeburg - wortwörtlich. Der Wert wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Die Magdeburger Polizei fand einen Transporter voller Drogen. © Polizeirevier Magdeburg

Einer Polizeistreife fiel im Stadtteil Buckau ein Transporter auf, bei dem die Kennzeichen bereits entstempelt waren.

Als die Beamten sich dem Wagen näherten, bemerkten sie, dass er nicht abgeschlossen war und zudem ein starker Cannabis-Geruch hervordrang.

Im Inneren fanden die Einsatzkräfte dann Kartons und Tüten mit mehreren Kilos von Marihuana-Produkten, unverzollter Zigaretten und E-Zigaretten sowie ein bislang unbekanntes Granulat.

Der Marktwert des Fundes wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.