Ist es Hehlerware? Polizei schnappt BMW voller Shisha-Tabak

Magdeburg - Der Polizei Magdeburg ist am Sonntagnachmittag auf der A2 ein großer Fang gelungen.

Die 110 Verpackungen Shisha-Tabak wurden von der Polizei sichergestellt. © Polizeiinspektion Magdeburg

Eigentlich wollten die Beamten den BMW anhalten, weil auf dessen Kennzeichen keine Länderplakette angebracht war.

Beim genaueren Hinschauen stellten sie fest, dass der Wagen seit Januar außer Betrieb gesetzt war und keinen Versicherungsschutz mehr besaß.

Weiterhin wurden im Innenraum 110 Verpackungen Shisha-Tabak entdeckt. Der Gesamtwert der Ware soll im oberen vierstelligen Bereich liegen, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Weder der 31-jährige Fahrer noch sein 36-jähriger Beifahrer konnten einen Eigentumsnachweis für die Produkte vorlegen.

Zudem konnte sich der Fahrer nicht ausweisen. Er besaß kein gültiges Ausweisdokument und seine erforderliche Aufenthaltsgenehmigung war abgelaufen.