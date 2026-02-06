Streit unter Bekannten endet mit Strafanzeigen

Magdeburg - Am Donnerstag ist es auf dem Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.

Die Beamten wurden durch einen Geschädigten angesprochen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Beide sollen sich persönlich kennen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Gegen 19.15 Uhr wurde eine Polizeistreife von einem der Männer angesprochen und darauf hingewiesen, dass er mehrmals ins Gesicht geschlagen wurde.

Sein 41-jähriger Rivale konnte kurz darauf in der Nähe aufgefunden und zur Rede gestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Nur wenige Augenblicke später wandte sich ein weiterer Zeuge an die Beamten. Dieser habe gesehen, wie der 41-Jährige eine Tasche in einen Mülleimer geworfen hatte.

Auch die Tasche konnte kurz darauf gefunden werden. Bei einer Durchsuchung kamen ein Einhandmesser sowie Betäubungsmittel zum Vorschein.