Einbruch in Magdeburger Gastronomie: Täter verlieren Beute auf der Flucht

Magdeburg - Ein aufmerksamer Zeuge hatte in der Nacht zu Donnerstag einen Einbruch in eine Gaststätte in Magdeburg gestört. Einer der mutmaßlichen Täter stellte sich wenige Stunden später selbst der Polizei.

Ein 17-Jähriger meldete sich selbst bei der Polizei und gestand seine Tatbeteiligung. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete der Zeuge kurz vor Mitternacht, wie zwei Männer über einen Innenhof ein Fenster einer Gastronomie in der Einsteinstraße aufhebelten.

Einer der Tatverdächtigen zwängte sich anschließend durch die Streben eines Fenstergitters und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumen. Die Täter entwendeten eine Kasse und flüchteten in Richtung Hegelstraße.

Der Zeuge konnte einen der Männer kurzzeitig festhalten. Dabei fiel die gestohlene Kasse zu Boden und blieb am Tatort zurück. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang den Tatverdächtigen zunächst die Flucht.