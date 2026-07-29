Magdeburger Polizei fängt Autodiebe ein: Die Gauner sind erstaunlich jung

Magdeburg - Am Dienstagnachmittag gingen der Polizei im Magdeburger Zentrum Autodiebe ins Netz. Sie waren zuvor einem Augenzeugen aufgefallen.

Der Magdeburger Polizei fing junge Autodiebe ein. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Gegen 17.15 Uhr meldete der Passant, dass in der Ziolkowskistraße im Stadtteil Neustädter See ein Auto unterwegs sei, was nur mit Minderjährigen besetzt sein könnte.

Eine Polizeistreife rückte aus und konnte den besagten Wagen zunächst nicht auffinden, eine Streife der Bereitschaftspolizei wurde aber wenig später in der Altstadt fündig.

Der Autofahrer entpuppte sich als ein 18-jähriger Syrer. Seine zwei Beifahrer waren 15 und 17 Jahre alt.

Keiner der drei besaß einen Führerschein, zudem war das Auto kurz zuvor als gestohlen gemeldet worden, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten außerdem Sturmhauben, einen Baseballschläger und geklaute Kennzeichen.