Prügelei auf Magdeburger Spielplatz: Mann greift Gruppe mit Flaschen an

Magdeburg - Am späten Samstagabend gerieten zwei Gruppen im Magdeburger Zentrum aneinander. Zwei Menschen wurden verletzt, der Täter ist noch auf der Flucht.

Zwei Gruppen prügelten sich auf einem Magdeburger Spielplatz. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Gruppen, die sich gegen 21.15 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz in der Leibnizstraße aufhielten, in Streit.

Im Laufe der Auseinandersetzung warf ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mehrfach mit Glasflaschen nach seinen Gegnern.

Hierbei wurde eine Beteiligte an der Hand verletzt, teilte das Polizeirevier Magdeburg am Montag mit.

Der Tatverdächtige zerschlug außerdem eine Flasche und verletzte damit einen Mann am Oberkörper. Daraufhin nahm der Werfer mit seiner Gruppe Reißaus.

Die beiden Geschädigten riefen den Notruf und mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.