Teenager schwer verletzt am Göttinger Bahnhof gefunden: Polizei sucht Zeugen

Göttingen - Ein 17-Jähriger ist am Sonntagmorgen mit schweren Gesichtsverletzungen am Göttinger Hauptbahnhof aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem gewaltsamen Angriff aus und bittet Zeugen um Hinweise.

Da sich der Zustand des 17-Jährigen verschlechterte, wurde der Jugendliche auf die Intensivstation verlegt. © Jens Kalaene/dpa

Eine Passantin entdeckte den Jugendlichen am Morgen gegen 7.35 Uhr verletzt auf einer Bank am Bahnsteig von Gleis 4. Der 17-Jährige aus Eschwege wies massive Schwellungen im Gesicht auf, zudem war seine Kleidung teilweise blutverschmiert.

Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sich sein Zustand verschlechterte und er auf die Intensivstation verlegt werden musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen stammen die Verletzungen vermutlich von Faustschlägen oder einem unbekannten Gegenstand. Einen Sturz als Ursache schließen die Ermittler derzeit aus.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der mutmaßliche Angriff zwischen 3 Uhr und 7.30 Uhr ereignete. Anschließend soll der Jugendliche den Bahnhof über den Eingang am Heinz-Erhardt-Platz erreicht und sich zum Bahnsteig an Gleis 4 begeben haben.