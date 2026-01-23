Einbruch in Magdeburger Imbiss: Polizei macht am Folgetag wichtige Entdeckung

Magdeburg - In der Nacht auf Donnerstag brachen Diebe in einen Magdeburger Imbiss ein. Zwar sind die Täter noch auf der Flucht, doch einen Fahndungserfolg konnten die Beamten bereits feiern.

Nach einem Einbruch in Magdeburg konnte die Polizei das Fluchtauto ausfindig machen. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Gegen 22.45 Uhr beobachtete ein Augenzeuge, wie sich drei bis vier Personen an einem Imbisslokal im Stadtteil Reform zu schaffen machten.

Die Gauner durchsuchten alle Räume, klauten Alkohol und Schlüssel und nahmen schließlich mit einem Fluchtauto Reißaus.

Der Zeuge meldete seine Beobachtungen bei der Polizei, sodass die Beamten schnell mit der Fahndung beginnen konnten.

Zwar sind die Langfinger weiterhin auf freiem Fuß, doch am Folgetag konnte eine Streife dank der guten Beschreibung des Zeugen das Fluchtauto ausfindig machen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.