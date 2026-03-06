Tollpatschiger Raubversuch in Magdeburg: Täter steigen in falsches Fluchtauto
Magdeburg - Am Donnerstagabend wurde eine Frau in Magdeburg das Opfer eines versuchten Raubes. Die Täter stellten sich hierbei sehr unbeholfen an. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.
Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg sollen mehrere maskierte Männer die Mitarbeiterin eines Ladens in der Otto-von-Guericke-Straße gegen 18 Uhr abgepasst haben.
Anschließend sollen die Täter sie unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes dazu gezwungen haben, den Laden wieder zu öffnen. Dieser Forderung kam die Frau jedoch nicht nach.
Als sich kurz darauf ein Zeuge näherte, machten sich die vermummten Räuber aus dem Staub. Als die Täter in ihr Fluchtauto steigen wollten, bemerkten sie, dass sie im falschen Fahrzeug saßen.
In dem Wagen befand sich zudem ein weiterer Zeuge. Nach kurzer Verwirrung flüchteten die Männer letztendlich mit dem richtigen Auto, so eine Polizeisprecherin.
Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mittels Polizeihubschrauber und Fährtenspürhund führten bislang nicht zur Feststellung der Täter oder deren Fahrzeugs.
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern
Drei Täter werden wie folgt beschrieben:
mitteleuropäischer Phänotyp
zwischen 20 und 30 Jahre alt
schlanke bis normale Statur
etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß
blonde, kurze Haare
bekleidet mit schwarzen Handschuhen und Trainingsanzügen
Eine weitere Person wird wie folgt beschrieben:
arabischer Phänotyp
etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß
schlanke bis normale Statur
kurzes, schwarzes Haar
Vollbart
bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug
Personen, die Angaben zur Tat und/ oder den Tätern Hinweise geben können, werden gebeten, dies der Polizei unter der Telefonnummer 0391/ 546-1010 mitzuteilen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa