Tollpatschiger Raubversuch in Magdeburg: Täter steigen in falsches Fluchtauto

Eine Räubergruppe hat sich am Donnerstag bei einem versuchten Überfall in Magdeburg sehr tollpatschig angestellt. Die Polizei such nach Zeugen der Tat.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Donnerstagabend wurde eine Frau in Magdeburg das Opfer eines versuchten Raubes. Die Täter stellten sich hierbei sehr unbeholfen an. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.

Die Beamten suchten mit Spürhund und Hubschrauber nach den flüchtigen Tätern. (Symbolbild)
Die Beamten suchten mit Spürhund und Hubschrauber nach den flüchtigen Tätern. (Symbolbild)  © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg sollen mehrere maskierte Männer die Mitarbeiterin eines Ladens in der Otto-von-Guericke-Straße gegen 18 Uhr abgepasst haben.

Anschließend sollen die Täter sie unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes dazu gezwungen haben, den Laden wieder zu öffnen. Dieser Forderung kam die Frau jedoch nicht nach.

Als sich kurz darauf ein Zeuge näherte, machten sich die vermummten Räuber aus dem Staub. Als die Täter in ihr Fluchtauto steigen wollten, bemerkten sie, dass sie im falschen Fahrzeug saßen.

Der Fall Ole H.: Wenn Security zur Gefahr für psychisch kranke Jugendliche wird
Magdeburg Crime Der Fall Ole H.: Wenn Security zur Gefahr für psychisch kranke Jugendliche wird

In dem Wagen befand sich zudem ein weiterer Zeuge. Nach kurzer Verwirrung flüchteten die Männer letztendlich mit dem richtigen Auto, so eine Polizeisprecherin.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mittels Polizeihubschrauber und Fährtenspürhund führten bislang nicht zur Feststellung der Täter oder deren Fahrzeugs. 

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern

Drei Täter werden wie folgt beschrieben: 

  • mitteleuropäischer Phänotyp

  • zwischen 20 und 30 Jahre alt

  • schlanke bis normale Statur

  • etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß

  • blonde, kurze Haare

  • bekleidet mit schwarzen Handschuhen und Trainingsanzügen

Eine weitere Person wird wie folgt beschrieben:

  • arabischer Phänotyp

  • etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß

  • schlanke bis normale Statur

  • kurzes, schwarzes Haar

  • Vollbart

  • bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug

Personen, die Angaben zur Tat und/ oder den Tätern Hinweise geben können, werden gebeten, dies der Polizei unter der Telefonnummer 0391/ 546-1010 mitzuteilen.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

