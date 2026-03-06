Tollpatschiger Raubversuch in Magdeburg: Täter steigen in falsches Fluchtauto

Magdeburg - Am Donnerstagabend wurde eine Frau in Magdeburg das Opfer eines versuchten Raubes. Die Täter stellten sich hierbei sehr unbeholfen an. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.

Die Beamten suchten mit Spürhund und Hubschrauber nach den flüchtigen Tätern. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg sollen mehrere maskierte Männer die Mitarbeiterin eines Ladens in der Otto-von-Guericke-Straße gegen 18 Uhr abgepasst haben.

Anschließend sollen die Täter sie unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes dazu gezwungen haben, den Laden wieder zu öffnen. Dieser Forderung kam die Frau jedoch nicht nach.

Als sich kurz darauf ein Zeuge näherte, machten sich die vermummten Räuber aus dem Staub. Als die Täter in ihr Fluchtauto steigen wollten, bemerkten sie, dass sie im falschen Fahrzeug saßen.

In dem Wagen befand sich zudem ein weiterer Zeuge. Nach kurzer Verwirrung flüchteten die Männer letztendlich mit dem richtigen Auto, so eine Polizeisprecherin.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mittels Polizeihubschrauber und Fährtenspürhund führten bislang nicht zur Feststellung der Täter oder deren Fahrzeugs.