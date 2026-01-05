Einbruchsversuch: Tatverdächtiger zieht vor Polizisten Waffen
Magdeburg - Am Samstagabend wurde gegen 23 Uhr ein Notruf abgesetzt, der auf einen versuchten Einbruch in eine Wohnung in Schroteburgen hindeutete.
Nach polizeilichen Angaben wurden drei männliche Tatverdächtige dabei beobachtet, wie sie mithilfe von Gewalt in die Wohnung eindringen wollten.
Nachdem dieser Versuch ohne Erfolg geblieben war, versuchten die Männer den Tatort zu verlassen und wurden dabei von den Polizeibeamten aufgehalten.
Einer der Tatverdächtigen zog ein Messer und eine Gasdruckpistole aus seiner Tasche, ließ beide Waffen nach Androhung von polizeilichem Zwang allerdings fallen.
Die drei Männer wurden von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
Titelfoto: 123RF/cbies