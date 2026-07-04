Ekel-Szene am Mittag: Mann masturbiert in Magdeburger Innenstadt

Magdeburg - Unappetitliche Szene am Freitagmittag in der Magdeburger Innenstadt: Ein Mann soll sich auf dem Breiten Weg entblößt und vor Passanten masturbiert haben.

Ein 24-Jähriger sorgte am Freitagmittag in Magdeburg für eine unangenehme Szene im Breiten Weg in Magdeburg. (Symbolbild) © 123RF/hdcap

Laut dem Polizeirevier Magdeburg beobachteten aufmerksame Zeugen den Mann gegen 12 Uhr. Demnach soll er seine Hose geöffnet und sein entblößtes Geschlechtsteil angefasst haben.

Die Passanten fühlten sich durch den wenig diskreten Auftritt sichtlich gestört und verständigten umgehend die Polizei.

Sofort ausgerückte Einsatzkräfte konnten den 24 Jahre alten Deutschen aufgreifen. Der Mann wirkte laut den Beamten stark alkoholisiert.

Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 3,37 Promille.

Der 24-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht.