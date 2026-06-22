Jugendlicher mit Messer ausgeraubt: Polizei sucht mit dieser Beschreibung nach dem Täter

Magdeburg - Ein Jugendlicher ist am Freitagabend im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt ausgeraubt geworden. Der bislang unbekannte Täter flüchtete anschließend mit dem Bus.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Täter bisher nicht gefunden. (Symbolbild) © Bildmontage: 5vision Media/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Jugendliche gegen 19 Uhr im Bereich des Olvenstedter Grasewegs angesprochen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Die Tat habe sich nahe dem Parkplatz einer dortigen Schule ereignet, hieß es.

Plötzlich soll der Unbekannte versucht haben, dem Jugendlichen die Umhängetasche zu entreißen.

Dieser wehrte sich zunächst gegen den Angriff. Als der Jugendliche jedoch bemerkte, dass der Täter ein Messer herausholte, ließ er den Raub der Tasche zu.

Der Täter griff sich daraufhin eine mittlere zweistellige Bargeldsumme aus der Tasche und flüchtete zu Fuß in Richtung einer Bushaltestelle. Von dort soll er mit dem Bus in Richtung Kastanienstraße gefahren sein.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Tatverdächtigen nicht mehr auffinden.

Die Beamten sicherten Spuren und veranlassten zudem die Sicherung von Videoaufzeichnungen.