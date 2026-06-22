Zwei Männer zoffen sich im City Carré: Einer stürzt die komplette Rolltreppe runter

Magdeburg - Fiese Attacke im City Carré! Polizei und Krankenwagen mussten ins Magdeburger Zentrum ausrücken, da dort ein Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt wurde.

Im City Carré wurde ein Mann eine Rolltreppe runtergeschubst. (Symbolfoto) © 123RF/zhudifeng

Bereits am Freitag betrat ein Passant das City Carré über den Eingang beim Bahnhofsvorplatz. Schon da kam es zu einer verbalen Streiterei mit einem bislang unbekannten Mann.

Der Magdeburger ging daraufhin ins Center und in Richtung der Rolltreppen. Der Tatverdächtige folgte ihm und sprang ihm plötzlich in den Rücken.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Mann und fiel daraufhin die komplette Rolltreppe nach unten, teilte das Polizeirevier Magdeburg am Montag mit.

Der Geschädigte verletzte sich an Armen, Beinen und am Kopf und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Täter nahm mit einer weiteren Person Reißaus in Richtung Ernst-Reuter-Allee.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung eingeleitet und sucht nach Zeugen.