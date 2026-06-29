Er zog eine Waffe in der Straßenbahn: Wer kennt diesen Mann?

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg bittet erneut um Mithilfe der Bürger. Gesucht wird ein bisher unbekannter Mann, der während einer Fahrt mit einer Straßenbahn eine Waffe gezogen hatte.

So sieht der gesuchte Mann aus. Wer kann der Polizei wichtige Hinweise geben? © Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg

Der Vorfall habe sich bereits am 17. Dezember 2025 ereignet, teilte Polizeisprecherin Isa Fäths mit.

Gegen 17.36 Uhr fuhr der Gesuchte mit der Straßenbahnlinie 2 in Richtung des Magdeburger Stadtteils Westerhüsen.

Wie auf Videoaufzeichnungen zu sehen ist, zog dieser vermutlich eine Schreckschusswaffe aus seinem Hosenbund und legte sie anschließend in seinen Rucksack.

Dies ist ein Verstoß gegen das Waffengesetz, weshalb jetzt die Polizei ermittelt.

Nun wurden Fotos aus den Videoaufnahmen erstellt und veröffentlicht.