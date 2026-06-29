Er zog eine Waffe in der Straßenbahn: Wer kennt diesen Mann?
Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg bittet erneut um Mithilfe der Bürger. Gesucht wird ein bisher unbekannter Mann, der während einer Fahrt mit einer Straßenbahn eine Waffe gezogen hatte.
Der Vorfall habe sich bereits am 17. Dezember 2025 ereignet, teilte Polizeisprecherin Isa Fäths mit.
Gegen 17.36 Uhr fuhr der Gesuchte mit der Straßenbahnlinie 2 in Richtung des Magdeburger Stadtteils Westerhüsen.
Wie auf Videoaufzeichnungen zu sehen ist, zog dieser vermutlich eine Schreckschusswaffe aus seinem Hosenbund und legte sie anschließend in seinen Rucksack.
Dies ist ein Verstoß gegen das Waffengesetz, weshalb jetzt die Polizei ermittelt.
Nun wurden Fotos aus den Videoaufnahmen erstellt und veröffentlicht.
Durch die Veröffentlichung erhoffen sich die Ermittler weitere Informationen, die zur Ergreifung des Mannes führen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 oder online per E-Revier entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg