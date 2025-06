Falscher Handwerker beklaut Rentnerin in Magdeburg: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg - Am Dienstagmittag ist eine Rentnerin in Magdeburg das Opfer von einem dreisten Betrüger geworden, der sich als Handwerker ausgegeben haben soll.

Der unbekannte Mann gab vor ein Mitarbeiter des Wassernotdienstes zu sein. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

Kurz vor 13 Uhr klingelte ein angeblicher Handwerker an der Wohnungstür der 77-Jährigen und gab an, ein Mitarbeiter des Wassernotdienstes zu sei.

Laut dem Polizeirevier Magdeburg gab der unbekannte Mann an, dass es einen Wasserschaden in der Nachbarschaft gab und er daher gerne die Wasserleitung in ihrer Wohnung überprüfen müsse.

Die ältere Dame ließ den Täter daraufhin in ihre Küche. Dieser gab der ahnungslosen Frau die Anweisung, in ihrem Bad den Wasserhahn zu betätigen. Währenddessen machte sich der dreiste Dieb in der Küche über die Geldbörse, Bargeld und Schmuck der Rentnerin her.

Danach machte er sich aus dem Staub. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu dem Täter.

Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 40 Jahre,

südländischer Phänotyp,

normale Statur,

trug eine dicke dunkle Weste und Handschuhe

Die Magdeburger Polizei hat entsprechenden Ermittlungen eingeleitet. Diese dauern weiterhin an.