FCM-Fans prügeln an Tram-Haltestelle auf Fahrgäste ein

Magdeburg - Fiese Attacke im Magdeburger Süden: Zwei Fahrgäste wurden am späten Samstagnachmittag von FCM-Fans angegriffen.

Zwei Männer wurden an einer Tram-Haltestelle geschlagen. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Zeugen gaben an, dass gegen 17 Uhr insgesamt fünf Männer an der Tram-Haltestelle "Hopfengarten" im Stadtteil Reform in Streit gerieten.

Drei bislang unbekannte Männer in Fanbekleidung des 1. FC Magdeburgs wollten an dem Halt aus der Straßenbahn aussteigen, zwei Männer im Alter von 20 und 28 Jahren wollten wiederum einsteigen.

Dabei wurden die beiden Fahrgäste von den Fans zunächst verbal angepöbelt, bevor die Raufbolde unvermittelt zuschlugen, teilte das Polizeirevier Magdeburg am Montag mit.

Die FCM-Fans rannten schließlich davon. Die beiden Opfer wurden nicht maßgeblich verletzt und lehnten eine medizinische Behandlung hab.