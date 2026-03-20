Filmreife Verfolgung: Hubschrauber kreist über Magdeburg

Magdeburg - In der Nacht auf Freitag kreiste ein Polizeihubschrauber über Magdeburg -Nordwest: Raser lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Die Polizei verfolgte einen Raser in Magdeburg. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Gegen 23 Uhr war eine Polizeistreife in der Robert-Koch-Straße unterwegs. Die Beamten sahen einen grauen BMW, der viel zu schnell von rechts heranrollte.

Der Fahrer nahm der Streife auch noch die Vorfahrt, sodass der Polizist hinter dem Steuer eine Vollbremsung hinlegen musste.

Die Einsatzkräfte signalisierten dem BMW, dass er für eine Kontrolle anhalten sollte, aber Pustekuchen: Der Raser beschleunigte und fuhr davon.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, verfolgte die Streife den Fluchtwagen bis in die Juliusstraße in Nordwest. Dort verließen vier Insassen plötzlich das Auto und flüchteten zu Fuß.

Die Einsatzkräfte suchten in der Nacht auf Freitag mit Spürhunden und einem Hubschrauber nach den dreisten Rasern, konnten sie aber bislang noch nicht auffinden.