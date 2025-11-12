Frau randaliert mit Messer auf der Straße: Polizei muss sie fesseln

Magdeburg - Am Dienstagnachmittag musste die Polizei in Magdeburg eine randalierende Frau fesseln.

Polizisten entdeckten die Frau samt Messer in einem Wohnhaus. (Symbolfotos) © Carsten Rehder/dpa

Sie wurde gegen 17.15 Uhr von Zeugen in der Sudenburger Straße entdeckt und habe dabei ein Messer in der Hand gehalten, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Ausgerückte Einsatzkräfte konnten die 40-Jährige in einem Wohnhaus auffinden.

Dabei habe sie auch tatsächlich noch immer Messer in der Hand gehabt.

Erst nach energischen Aufforderungen der Polizisten soll sie die Stichwaffe fallen gelassen haben. Anschließend wurden ihr Handfesseln angelegt.

Ersten Ermittlungen zufolge konnte der Frau nachgewiesen werden, eine Fensterscheibe sowie einen Briefkasten beschädigt zu haben.