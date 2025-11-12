Frau randaliert mit Messer auf der Straße: Polizei muss sie fesseln

Eine Frau hat in Magdeburg mit einem Messer auf der Straße randaliert. Einsatzkräfte der Polizei konnten auf sie einreden und sie anschließend fesseln.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Dienstagnachmittag musste die Polizei in Magdeburg eine randalierende Frau fesseln.

Polizisten entdeckten die Frau samt Messer in einem Wohnhaus. (Symbolfotos)
Polizisten entdeckten die Frau samt Messer in einem Wohnhaus. (Symbolfotos)  © Carsten Rehder/dpa

Sie wurde gegen 17.15 Uhr von Zeugen in der Sudenburger Straße entdeckt und habe dabei ein Messer in der Hand gehalten, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Ausgerückte Einsatzkräfte konnten die 40-Jährige in einem Wohnhaus auffinden.

Dabei habe sie auch tatsächlich noch immer Messer in der Hand gehabt.

Erst nach energischen Aufforderungen der Polizisten soll sie die Stichwaffe fallen gelassen haben. Anschließend wurden ihr Handfesseln angelegt.

Ersten Ermittlungen zufolge konnte der Frau nachgewiesen werden, eine Fensterscheibe sowie einen Briefkasten beschädigt zu haben.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und hat weitere Ermittlungen eingeleitet. Die 40-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa

