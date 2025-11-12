Frau randaliert mit Messer auf der Straße: Polizei muss sie fesseln
Sie wurde gegen 17.15 Uhr von Zeugen in der Sudenburger Straße entdeckt und habe dabei ein Messer in der Hand gehalten, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Ausgerückte Einsatzkräfte konnten die 40-Jährige in einem Wohnhaus auffinden.
Dabei habe sie auch tatsächlich noch immer Messer in der Hand gehabt.
Erst nach energischen Aufforderungen der Polizisten soll sie die Stichwaffe fallen gelassen haben. Anschließend wurden ihr Handfesseln angelegt.
Ersten Ermittlungen zufolge konnte der Frau nachgewiesen werden, eine Fensterscheibe sowie einen Briefkasten beschädigt zu haben.
Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und hat weitere Ermittlungen eingeleitet. Die 40-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa