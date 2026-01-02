Diverse Verstöße und Anzeigen: Polizei zieht Bilanz nach Silvesternacht in Magdeburg

Magdeburg - Nach den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel 25/26 in Magdeburg konnte die Polizei eine vergleichsweise geordnete und störungsarme Nacht verzeichnen.

Mehrfach wurde illegale Pyrotechnik beschlagnahmt. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

An Silvester wurden Polizeikräfte in Magdeburg durch Bedienstete der Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt unterstützt. "Damit konnten die Polizeipräsenz sowie die Kontrollintensität im Stadtgebiet in der Silvesternacht spürbar erhöht werden", erklärte eine Polizeisprecherin.

Trotz des eher ruhigen und störungsfreien Verlaufs wurde bei mehreren Personenkontrollen illegale Pyrotechnik beschlagnahmt. Zudem konnten diverse Schreckschusspistolen festgestellt werden, hieß es weiter. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Insgesamt gab es zum Jahreswechsel rund 60 Einsätze, darunter auch Körperverletzungsdelikte und Sachbeschädigungen, welche zur Anzeige gebracht wurden.

Unter anderem wurde gegen 21 Uhr im Bereich Breiter Weg ein Auto von einer Personengruppe mit Feuerwerkskörpern sowie Steinen beworfen. An dem Wagen entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Kurz nach Mitternacht wurden die Beamten dann von einem 27-jährigen Mann am Hasselbachplatz ins Visier genommen. Dieser warf Böller in Richtung der Polizisten. Der junge Mann muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten im Strafverfahren verantworten.