Dieb attackiert und verletzt Ladendetektiv: Polizei sucht Zeugen

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Bei einem Diebstahl in einem Magdeburger Supermarkt wurde am Dienstag ein Ladendetektiv verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Sudenburg wurde am Dienstagvormittag ein Mitarbeiter eines Supermarkts von einem Dieb verletzt. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem flüchtigen Täter.

Der Dieb soll eine Plastikflasche nach dem Detektiv geworfen haben. (Symbolbild)
Der Dieb soll eine Plastikflasche nach dem Detektiv geworfen haben. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Magdeburg zufolge beobachtete ein Ladendetektiv des Geschäftes in der Braunschweiger Straße den bislang unbekannten Täter bei dem Diebstahl.

Der Langfinger soll einen Energy-Drink in seiner Bauchtasche verstaut haben. An der Kasse habe der Dieb dann lediglich für ein anderes Getränk bezahlt.

Als der Detektiv den Täter auf den unbezahlten Energy-Drink ansprach, wurde dieser aggressiv. In weiterer Folge kam es zu einem Gerangel, bei dem der Ladendetektiv einen Schlag kassierte.

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Beim Fluchtversuch warf der Tatverdächtige zudem eine Plastikflasche, durch die sein Kontrahent am Kopf getroffen wurde und eine Platzwunde erlitt.

Anschließend flüchtete der Dieb aus dem Supermarkt. Der verletzte Ladendetektiv wurde vor Ort ambulant durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt.

Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:

  • männlich
  • circa 18 bis 22 Jahre alt
  • hagere Statur
  • europäisches Erscheinungsbild
  • helle, blasse Hautfarbe
  • braune Haare
  • trug eine dunkle Jogginghose, ein dunkles T-Shirt, eine dunkle Bauchtasche und eine goldfarbene Kette

Sachdienliche Hinweise können dem Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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