Eskalation an Tankstelle in Magdeburg: Bierdieb greift Mitarbeiter an

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In Magdeburg konnte die Polizei am Mittwoch einen Tankstellendieb fassen. Zuvor wurde einer der Mitarbeiter angegriffen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In der Olvenstedter Chaussee in Magdeburg ereignete sich am frühen Mittwochmorgen ein Tankstellenraub, bei dem eine Person verletzt wurde.

Der Täter konnte wenig später von der Polizei gefasst werden. (Symbolbild)
Der Täter konnte wenig später von der Polizei gefasst werden. (Symbolbild)  © Carsten Koall/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, soll der Täter die Tankstelle gegen 5.30 Uhr betreten haben. Hier versuchte der 36-Jährige, mehrere Bierflaschen zu klauen.

Als Mitarbeiter und Zeugen den Mann aufhalten wollten, kam es vor dem Geschäft zu einem Gerangel. Hierbei wehrte sich der Dieb mit Schlägen, Tritten und Spucken.

Durch die starke Gegenwehr wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt und trug Schürfwunden davon, erklärte eine Polizeisprecherin.

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Anschließend konnte der Beschuldigte in Richtung des Europarings flüchten. Nach kurzer Zeit wurde der Bierdieb jedoch von den Beamten im Bereich Bruno-Beye-Ring festgestellt.

Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in den zentralen Polizeigewahrsam gebracht. Nach einer richterlichen Entscheidung wurde er im weiteren Verlauf entlassen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Titelfoto: Carsten Koall/dpa

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