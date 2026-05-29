Polizeieinsatz in Olvenstedt: Teenager mit Messer bedroht Zeugen - U-Haft!

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt hat am frühen Mittwochmorgen ein junger Mann mit einem Messer für Aufsehen gesorgt.

Der 18-Jährige versuchte, mehrere Autos aufzubrechen. (Symbolbild) © 123rf/alexverrone

Ersten Informationen des Polizeireviers Magdeburg zufolge beobachtete ein Zeuge, wie der junge Tatverdächtige gegen 5.30 Uhr versuchte, mehrere geparkte Autos gewaltsam zu öffnen. Zudem habe er ein Messer bei sich getragen, so eine Sprecherin der Polizei.

Als ein Zeuge den 18-Jährigen auf die Tat ansprach, habe er sich bedrohlich verhalten, hieß es weiter.

Anschließend flüchtete der junge Marokkaner vom Tatort. Beamte konnten ihn jedoch wenig später im Bereich des Bruno-Taut-Rings feststellen und in Polizeigewahrsam nehmen.

Im weiteren Verlauf wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 18-jährigen Beschuldigten erwirkt.