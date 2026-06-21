Gestohlenes E-Bike führt Polizei zu weiteren Funden in Kleingartenanlage

Barleben - Die Ortung eines gestohlenen E-Bikes hat in Barleben zu weiteren Ermittlungen und mehreren Funden von gestohlenen Gütern geführt. Die Polizei nahm einen 36-jährigen Mann vorläufig fest.

Durch die Ortung eines gestohlenen E-Bikes konnte die Polizei weiteres Diebesgut lokalisieren. (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Ausgangspunkt war der Hinweis eines Zeugen, der sein gestohlenes E-Bike in Barleben orten konnte. Bei der Überprüfung entdeckten die Beamten das Fahrrad in einer Kleingartenanlage, wo die Einsatzkräfte zudem zwei Motorräder, die ebenfalls als gestohlen gemeldet worden waren, fanden.

Vor Ort traf die Polizei auf einen 36-jährigen Deutschen aus Magdeburg, der zunächst keine Angaben zu den gestohlenen Motorrädern machen konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung des Bungalows fanden die Beamten außerdem verbotene Pyrotechnik.

In einem Rucksack des Mannes, gegen den nach Überprüfung ein Waffenbesitzverbot besteht, stellte die Polizei zusätzlich eine Gasdruckpistole sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen, gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt.