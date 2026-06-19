Mann überfallt an einem Tag zwei Frauen in Magdeburg: Haftbefehl!

Magdeburg - Am Donnerstagvormittag ging ein Mann in Magdeburg an zwei unterschiedlichen Orten auf zwei Frauen los. Die Polizei ließ die Handschellen klicken.

In Magdeburg wurde ein Mann festgenommen, der zwei Frauen überfallen hat. (Symbolbild) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 11 Uhr war eine 26-jährige Magdeburgerin in der Straße Hinter den Holzstrecken im Stadtteil Werder unterwegs, als sie unvermittelt von einem 20-jährigen Afghanen angegriffen wurde.

Der junge Mann schlug mehrfach auf sie ein und würgte sie schwer, bis Augenzeugen ihn am Weitermachen hinderten.

Die 26-Jährige musste anschließend stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und führten eine Gefährderansprache mit dem 20-Jährigen durch.

Diese ignorierte er jedoch. Nur zwei Stunden später überfiel er im Lorenzweg in der Alten Neustadt eine 21-jährige Frau. Sie wurde ebenfalls von dem Tatverdächtigen geschlagen und getreten.

Auch in diesem Fall mussten Zeugen den Angreifer aufhalten. Er konnte schließlich direkt an die Polizisten übergeben werden, die ihn vorläufig festnahmen. Das 21-jährige Opfer wurde ebenfalls medizinisch behandelt.