PIN ausgespäht und beklaut: Wer kennt diesen EC-Karten-Dieb?

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg fahndet derzeit öffentlich nach einem von zwei Männern, die im September 2025 eine EC-Karte gestohlen haben sollen.

Wer kann Hinweise zu diesem Mann liefern? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Magdeburg

Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg wurde eine Frau am 16. September 2025 von den zwei Tatverdächtigen bestohlen. Die unbekannten Männer sollen sie zuvor in einer Bankfiliale beobachtet und ihre PIN ausgespäht haben.

Anschließend folgten sie ihr in die Bahnlinie 1 in Richtung Kannenstieg. Als die Geschädigte an der Endhaltestelle aussteigen wollte, hinderten sie die Täter zunächst daran und entwendeten ihre EC-Karte.

Kurz darauf konnten die Männer noch vor der Sperrung der Karte eine niedrige Geldsumme abbuchen.

Nun hofft die Polizei mithilfe der Veröffentlichung der Aufnahmen einer Überwachungskamera auf Hinweise aus der Bevölkerung.