Drogen, Waffen, Glücksspiel: Polizei kontrolliert Szene-Bereiche in Magdeburg
Magdeburg - Die Polizei und weitere Behörden haben am Freitagabend in Magdeburg mehrere Kontrollen durchgeführt. Im Fokus standen dabei vor allem Bars und Lounges.
Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, fanden die Einsätze im Stadtteil Neue Neustadt sowie am Hasselbachplatz statt. Beide Stadtgebiete werden von den Behörden als kriminalitätsbelastet eingestuft, heißt es.
Kontrolliert wurden insbesondere gewerblich genutzte Objekte wie Bars und Lounges in den betroffenen Stadtteilen. Dabei stellten die Einsatzkräfte nach Polizeiangaben mehrere Verstöße fest.
Unter anderem ging es um das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und das Aufenthaltsgesetz. Außerdem wurden nicht zugelassene Glücksspielautomaten entdeckt.
An dem Einsatz waren neben dem Polizeirevier Magdeburg auch Kräfte des Landeskriminalamtes, der Landesbereitschaftspolizei und des Zentralen Einsatzdienstes beteiligt. Zudem unterstützten die Landeshauptstadt Magdeburg und der Zoll die Maßnahmen.
Die Polizei betonte, dass die Kontrollen die ohnehin tägliche Präsenz in den betroffenen Bereichen ergänzen. Auch künftig sollen die Einsatzkräfte besonders in kriminalitätsbelasteten Gebieten verstärkt unterwegs sein.
Konkrete Zahlen zu kontrollierten Personen, Objekten oder eingeleiteten Verfahren nannte die Polizei zunächst nicht.
Titelfoto: Thomas Frey/dpa