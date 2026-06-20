Drogen, Waffen, Glücksspiel: Polizei kontrolliert Szene-Bereiche in Magdeburg

Magdeburg - Die Polizei und weitere Behörden haben am Freitagabend in Magdeburg mehrere Kontrollen durchgeführt. Im Fokus standen dabei vor allem Bars und Lounges.

Polizei und Zoll haben am Freitagabend mehrere Geschäfte am Hasselbachplatz und im Stadtteil Neue Neustadt kontrolliert. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, fanden die Einsätze im Stadtteil Neue Neustadt sowie am Hasselbachplatz statt. Beide Stadtgebiete werden von den Behörden als kriminalitätsbelastet eingestuft, heißt es.

Kontrolliert wurden insbesondere gewerblich genutzte Objekte wie Bars und Lounges in den betroffenen Stadtteilen. Dabei stellten die Einsatzkräfte nach Polizeiangaben mehrere Verstöße fest.

Unter anderem ging es um das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und das Aufenthaltsgesetz. Außerdem wurden nicht zugelassene Glücksspielautomaten entdeckt.

An dem Einsatz waren neben dem Polizeirevier Magdeburg auch Kräfte des Landeskriminalamtes, der Landesbereitschaftspolizei und des Zentralen Einsatzdienstes beteiligt. Zudem unterstützten die Landeshauptstadt Magdeburg und der Zoll die Maßnahmen.