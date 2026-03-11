Polizei entdeckt riesiges Lager mit gestohlenen Fahrrädern: Jetzt werden die Besitzer gesucht
Magdeburg - Dank eines Ortungsgerätes an einem gestohlenen Fahrrad können schon bald viele weitere Magdeburger ihre Drahtesel zurückbekommen.
Am vergangenen Donnerstag wurde das Fahrrad eines Magdeburgers in der Stormstraße gestohlen. Glücklicherweise hatte der Mann vorausgeschaut und sein Zweirad mit einem Ortungsgerät ausgestattet.
Deshalb konnte er es wenig später im Bereich eines Garagenhofes im Industriehafen orten. Sofort informierte er die Polizei, die sich direkt auf den Weg dorthin machte.
Vor Ort entdeckten sie einen 42-Jährigen, der nun verdächtigt wird, mit dem Diebstahl im Zusammenhang zu stehen. In einem weiteren Raum seiner Garage fanden die Ordnungshüter 28 weitere hochwertige Fahrräder, berichtet das Polizeirevier Magdeburg.
Ersten Erkenntnissen zufolge sind einige davon zur Fahndung ausgeschrieben. Sie alle wurden sichergestellt.
Polizei sucht Besitzer
Jetzt werden die ursprünglichen Besitzer der Fahrräder gesucht. Möglicherweise haben sogar Tage später einige davon noch nicht einmal den Diebstahl bemerkt.
Personen, die ihr Fahrrad seit dem Zeitraum um den 3. März vermissen, können sich beim Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 melden.
Während der regulären Bürozeiten ist auch eine direkte Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Kriminalpolizei unter Telefon 0391/5463615 möglich.
Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg