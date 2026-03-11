Polizei entdeckt riesiges Lager mit gestohlenen Fahrrädern: Jetzt werden die Besitzer gesucht

Magdeburg - Dank eines Ortungsgerätes an einem gestohlenen Fahrrad können schon bald viele weitere Magdeburger ihre Drahtesel zurückbekommen.

Die Fahrräder wurden um den 3. März gestohlen und suchen jetzt ihre ursprünglichen Besitzer. © Polizeirevier Magdeburg

Am vergangenen Donnerstag wurde das Fahrrad eines Magdeburgers in der Stormstraße gestohlen. Glücklicherweise hatte der Mann vorausgeschaut und sein Zweirad mit einem Ortungsgerät ausgestattet.

Deshalb konnte er es wenig später im Bereich eines Garagenhofes im Industriehafen orten. Sofort informierte er die Polizei, die sich direkt auf den Weg dorthin machte.

Vor Ort entdeckten sie einen 42-Jährigen, der nun verdächtigt wird, mit dem Diebstahl im Zusammenhang zu stehen. In einem weiteren Raum seiner Garage fanden die Ordnungshüter 28 weitere hochwertige Fahrräder, berichtet das Polizeirevier Magdeburg.

Ersten Erkenntnissen zufolge sind einige davon zur Fahndung ausgeschrieben. Sie alle wurden sichergestellt.