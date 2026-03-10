Schlagen Täter nochmal zu? Polizei warnt aktuell vor Diebstahl von Autokennzeichen

Magdeburg - In den vergangenen Tagen traten in mehreren Stadtteilen von Magdeburg Diebstähle von Autokennzeichen auf. Die Polizei warnt und bittet um Hinweise.

In Magdeburg sind in den vergangenen Tagen mehrere Autokennzeichen gestohlen worden. (Symbolbild) © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Wie Polizeikommissarin Isa Fäths vom Polizeirevier Magdeburg gegenüber TAG24 mitteilte, haben am Samstag gleich vier Betroffene über das Fehlen ihrer Autokennzeichen berichtet.

Dabei hatten es die bisher unbekannten Täter nicht nur auf eines, sondern gleich beide Kennzeichen - also vorne und hinten - abgesehen.

Zu schaffen machten sich die Täter an Autos in der Gröperstraße, Eisvogelstraße, Bebertaler Straße sowie im Bruno-Taut-Ring.

In allen vier Fällen habe die Polizei Ermittlungen eingeleitet, hieß es. Was die Täter mit den Kennzeichen anstellen wollen, kann nur spekuliert werden. Sehr wahrscheinlich wäre jedoch bei den derzeit hohen Spritpreisen ein Betrug an Tankstellen.

Es sei nicht auszuschließen, dass der oder die Täter noch einmal zuschlagen. Bürger sollten deshalb aufmerksam sein und gegebenenfalls verdächtiges Verhalten von Personen der Polizei melden.