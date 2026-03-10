Maskierter Mann beklaut Schmuckladen in Magdeburg: Wer erkennt den Dieb?

Magdeburg - Bereits Anfang Oktober 2025 kam es in der Innenstadt von Magdeburg zu einem Diebstahl in einem Schmuckgeschäft. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Wer kann Hinweise zu diesem Dieb liefern? © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Polizeirevier Magdeburg

Der abgebildete, augenscheinlich männliche Dieb soll am 2. Oktober gegen 12.30 Uhr in einem Geschäft am Alten Markt mehrere Schmuckstücke gestohlen haben.

Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg betrat der gesuchte Täter den Laden mit einer medizinischen Atemschutzmaske und lief geradewegs in die Büro-/Werkstatträumlichkeiten.

Hier versuchte der Gesuchte, einer Zeugin etwas mitzuteilen, was diese jedoch nicht verstehen konnte. Anschließend verließ er das Schmuckgeschäft wieder.

Wenig später bemerkte die Zeugin, dass mehrere Schmuckstücke vom Verkaufstresen in einem unteren fünfstelligen Wert fehlten.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: