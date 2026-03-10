Maskierter Mann beklaut Schmuckladen in Magdeburg: Wer erkennt den Dieb?

Im Oktober 2025 kam es in einem Magdeburger Schmuckladen zu einem Diebstahl. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Täter.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Bereits Anfang Oktober 2025 kam es in der Innenstadt von Magdeburg zu einem Diebstahl in einem Schmuckgeschäft. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Wer kann Hinweise zu diesem Dieb liefern?
Der abgebildete, augenscheinlich männliche Dieb soll am 2. Oktober gegen 12.30 Uhr in einem Geschäft am Alten Markt mehrere Schmuckstücke gestohlen haben.

Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg betrat der gesuchte Täter den Laden mit einer medizinischen Atemschutzmaske und lief geradewegs in die Büro-/Werkstatträumlichkeiten.

Hier versuchte der Gesuchte, einer Zeugin etwas mitzuteilen, was diese jedoch nicht verstehen konnte. Anschließend verließ er das Schmuckgeschäft wieder.

Wenig später bemerkte die Zeugin, dass mehrere Schmuckstücke vom Verkaufstresen in einem unteren fünfstelligen Wert fehlten.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

  • männlich

  • etwa 20 bis 25 Jahre alt

  • dunkles Haar

  • dunkler Bart

  • gepflegtes Erscheinungsbild

  • ausländischer Phänotyp

  • trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarz schimmernde Lederjacke und eine schwarze Hose

Das Polizeirevier Magdeburg sucht nun nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder zur abgebildeten Person geben können. Die können unter der 0391/546-3295 oder per E-Revier weitergeleitet werden.

