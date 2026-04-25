Im Knast gelandet: Suff-Dieb pöbelt auch noch in der Notaufnahme herum

Magdeburg - Am Donnerstag ging der Polizei im Magdeburger Westen ein Ladendieb ins Netz. Aufgrund seines Verhaltens landete er im Knast.

Der Polizei ging ein Ladendieb (36) ins Netz. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Ein 36 Jahre alter Mann steckte sich in einem Geschäft in Olvenstedt Ware ein und wollte den Laden verlassen, ohne dafür zu bezahlen.

Die aufmerksamen Mitarbeiter bemerkten den Klau und hielten den Gauner bis zum Eintreffen der Polizei fest. Schon da wehrte sich der 36-Jährige und benahm sich daneben, teilte das Polizeirevier Magdeburg am Samstag mit.

Da der Langfinger offensichtlich Alkohol getrunken hatte, wurde er von der Polizei in die Uniklinik gebracht. "Dort verhielt er sich in der Notaufnahme weiter unkooperativ, sodass der Betrieb gestört wurde", hieß es.