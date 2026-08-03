Stadt warnt: Gefälschte Dokumente von Ausländerbehörde im Umlauf
Magdeburg - Derzeit sind vermehrt gefälschte Dokumente im Umlauf, die vermeintlich von der Magdeburger Ausländerbehörde verschickt wurden. Die Stadt erstattete jetzt Strafanzeige.
Wie die Stadt mitteilte, erhielt beispielsweise ein Student, der sich rechtmäßig in Magdeburg aufhält, eine E-Mail von der "Ausländerbehörde", welche ihn aufforderte, in sein Heimatland zurückzukehren.
Sogar eine deutsche Botschaft im Ausland habe ein solches Schreiben erhalten, auch hier war der Absender die Magdeburger Ausländerbehörde - natürlich falsch.
Die Landeshauptstadt hat jetzt Strafanzeige gegen die unbekannten Betrüger gestellt. Derzeit können weitere solcher Fälle nicht ausgeschlossen werden.
Habt Ihr den Verdacht, eine gefälschte E-Mail oder einen gefälschten Brief erhalten zu haben? Meldet den Vorfall per E-Mail an [email protected].
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa