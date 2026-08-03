Stadt warnt: Gefälschte Dokumente von Ausländerbehörde im Umlauf

Magdeburg - Derzeit sind vermehrt gefälschte Dokumente im Umlauf, die vermeintlich von der Magdeburger Ausländerbehörde verschickt wurden. Die Stadt erstattete jetzt Strafanzeige.

Derzeit kursieren gefälschte Schreiben von der Magdeburger Ausländerbehörde. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Stadt mitteilte, erhielt beispielsweise ein Student, der sich rechtmäßig in Magdeburg aufhält, eine E-Mail von der "Ausländerbehörde", welche ihn aufforderte, in sein Heimatland zurückzukehren.

Sogar eine deutsche Botschaft im Ausland habe ein solches Schreiben erhalten, auch hier war der Absender die Magdeburger Ausländerbehörde - natürlich falsch.

Die Landeshauptstadt hat jetzt Strafanzeige gegen die unbekannten Betrüger gestellt. Derzeit können weitere solcher Fälle nicht ausgeschlossen werden.