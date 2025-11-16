Kaputte Glasflasche als Waffe: Gruppenschlägerei am Hasselbachplatz

Magdeburg - Der Brennpunkt Hasselbachplatz in Magdeburg hat seinem Namen wieder alle Ehre gemacht. Dort sind am Samstagabend mehrere Personen aneinandergeraten.

Einsatzkräfte der Polizei konnten die Angreifer noch in der Nähe des Tatorts aufgreifen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Der Vorfall habe sich gegen 21 Uhr ereignet, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Zwischen sieben bis neun Personen seien dabei im Bereich der Einsteinstraße in einer Schlägerei verwickelt worden, hieß es.

Ein Mann wurde währenddessen zum Ziel von mehreren Angreifern.

Zudem soll eine zerbrochene Glasflasche als Waffe benutzt worden sein, berichten die Ermittler.

Weil die Beamten schnell reagieren und einschreiten konnten, wurden die Täter noch in der Nähe aufgegriffen und kontrolliert.