Neue Hilfe-Hotline für Betroffene nach dem Anschlag in Magdeburg

Im vorigen Jahr raste ein Mann über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Überlebende, Hinterbliebene, Ersthelfer und anderweitig Betroffene kämpfen mit den Folgen.

Von Inga Jahn Magdeburg - Wer nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt unter den Erinnerungen, an Ängsten oder anderen psychischen Wunden leidet, kann sich ab sofort an eine neue Beratungshotline wenden.

Sechs Menschen starben vergangenen Dezember, mehr als 300 wurden verletzt. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa Speziell geschultes Fachpersonal biete dort persönliche und unterstützende psychosoziale Beratung an, teilte das Justizministerium mit. Die vertraulichen Gespräche könnten auf Wunsch auch anonym geführt werden. Der inzwischen 51 Jahre alte Taleb al-Abdulmohsen war im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten mit einem 340 PS starken Mietwagen über den Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt gerast. Der Prozess gegen den Todesfahrer hat am Montag vor dem Landgericht Magdeburg begonnen.

Opferbeauftragte: Hilfe holen, ist keine Schwäche

Die Hotline solle auch Mut machen, sich in belastenden Momenten Unterstützung zu holen. (Symbolfoto) © pexels/Pixabay Die Hotline für Betroffene ist telefonisch unter der Nummer 0800 0009546 zu erreichen. Sie sei auch mit Blick auf den kurz vor Weihnachten anstehenden ersten Jahrestag des Anschlags und den Beginn des Prozesses gegen den Todesfahrer eingerichtet worden. Die Hotline soll den Angaben nach bis Ende Januar 2026 von Montag bis Freitag zwischen 11 und 20 Uhr erreichbar sein. In der Weihnachtszeit sollen die Zeiten ausgeweitet werden. "Es ist keine Schwäche, sich Hilfe zu holen, sondern ein wichtiger Schritt der Stärke und zur Bewältigung des Geschehenen", erklärte die Landesopferbeauftragte Gabriele Theren. Ermutigt werden sollen vor allem jene Menschen, die bislang keine Hilfen in Anspruch genommen oder sich noch nicht als Betroffene oder Betroffener gemeldet haben, ergänzte Justizministerin Franziska Weidinger (CDU).

Landesweit Hilfen eingerichtet