Diebe brechen in Supermarkt ein und flüchten auf E-Scooter: Polizei sucht Zeugen
Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neu Olvenstedt wurde am Freitagmorgen in einen Supermarkt eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.
Die Täter sollen sich nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg gegen 5 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Laden im Roggengrund verschafft haben.
Im Geschäft machten sich die bislang unbekannten Personen über mehrere Tabakwaren her und flüchteten anschließend mit der Beute mittels E-Scooter in unbekannte Richtung.
Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bislang nicht gefasst werden, erklärte die Polizei.
Am Tatort wurden durch die Beamten Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg oder per E-Revier zu melden.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa