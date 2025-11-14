Diebe brechen in Supermarkt ein und flüchten auf E-Scooter: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neu Olvenstedt wurde am Freitagmorgen in einen Supermarkt eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Die Diebe klauten mehrere Tabakwaren. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Täter sollen sich nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg gegen 5 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Laden im Roggengrund verschafft haben.

Im Geschäft machten sich die bislang unbekannten Personen über mehrere Tabakwaren her und flüchteten anschließend mit der Beute mittels E-Scooter in unbekannte Richtung.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bislang nicht gefasst werden, erklärte die Polizei.

Am Tatort wurden durch die Beamten Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.