Sie tanzte auf der Straße: Polizei stellt betrunkene Autofahrerin

Magdeburg - Am frühen Dienstagmorgen stellten Einsatzkräfte der Polizei Magdeburg eine auffällige Autofahrerin im Stadtteil Alte Neustadt.

Die Polizei zog ihren Führerschein und Autoschlüssen ein. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtete, hat sich gegen 3.45 Uhr ein Zeuge bei den Beamten gemeldet.

Dieser habe eine Autofahrerin beobachtet, die augenscheinlich alkoholisiert war.

Ihm zufolge soll sie in Schlangenlinien gefahren sein und habe sogar kurzfristig ihren Wagen verlassen, um auf der Straße tanzen zu können.

Wenig später wollte sie in der Pappelallee ihre Fahrt beenden und suchte sich dafür eine Parklücke für ihr Auto. Beim Einparken touchierte sie jedoch einen anderen Wagen.

Hinzugeeilte Polizisten konnten die 28-Jährige noch rechtzeitig antreffen. Auch sie waren schnell davon überzeugt, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille.