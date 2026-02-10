Frau auf offener Straße angegriffen: Mann landet in Psychiatrie

Magdeburg - Ein Mann hat am Montagnachmittag auf offener Straße im Magdeburger Stadtteil Kannenstieg mehrfach mit Gewalt auf eine Frau eingewirkt.

Die 57-Jährige sei dabei verletzt worden, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Einsatzkräfte der Polizei beobachteten die Tat des 37-Jährigen und schritten sofort ein. Nachdem er von der Frau losgelassen hatte, wurden schließlich die Retter zum Ziel des Angreifers.

Auch sie bekamen seine Aggressivität zu spüren. Der Mann habe ebenso versucht, sie zu schlagen.

Weil die Beamten ihn sofort fesselten, kam es zu keinen weiteren Vorkommnissen und Verletzungen. Dennoch musste ein Rettungswagen hinzugerufen werden.

Aufgrund seines Verhaltens und der Gefahr einer Selbstverletzung wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Zuvor ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille.