Kriminelle Beobachtung in Autohaus: Polizei schnappt Täter auf frischer Tat
Magdeburg - Auf frischer Tat ertappt: Die Magdeburger Polizei konnte in der Nacht auf Dienstag zwei Autohaus-Räuber dingfest machen.
Gegen 0.30 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen, wie sich zwei dunkel gekleidete Männer in einem Autohaus am großen Silberberg zu schaffen machten.
Demnach stiegen die Gauner in das Geschäft ein und schleppten wenig später unterschiedliche Fahrzeugteile zu ihrem Auto zurück.
Zeugen riefen daraufhin die Polizei.
Die Beamten rückten sofort aus und konnten die Langfinger sogar noch vor Ort antreffen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Die Beute konnte abgenommen und an den Besitzer zurückgegeben werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa