Ladendieb dingfest gemacht: Das hätte schlimmer enden können

Magdeburg - Am Dienstagabend wurde in der Magdeburger Neustadt ein Ladendieb erwischt. Wenig später machte die Polizei eine kriminelle Entdeckung.

In Magdeburg wurde am Dienstag ein Ladendieb erwischt. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa

Der 30 Jahre alte Tatverdächtige war in einem Supermarkt in der Neuen Neustadt unterwegs und steckte sich mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack.

Dann versuchte er, den Laden zu verlassen, ohne für seinen Einkauf zu bezahlen. Ein Ladendetektiv erwischte ihn jedoch, sprach den 30-Jährigen an und nahm ihn mit in sein Büro.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, weigerte sich der Gauner zunächst, seine Personalien anzugeben.

Als der Detektiv schließlich mit der Polizei drohte, sprang der 30-Jährige auf und wollte flüchten. Dabei kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern.