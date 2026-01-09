Ladendieb klaut Handys, dann macht er einen gravierenden Fehler

Magdeburg - Handschellen klickten im Magdeburger Norden: Am Donnerstagnachmittag ging der Polizei ein dreister Ladendieb ins Netz. Er hatte nicht nur eine Sache verbrochen.

Die Polizei nahm in Magdeburg einen Dieb fest, der Handys klauen wollte. (Symbolbild) © 123RF/tanyss

Gegen 16.15 Uhr betrat der 34-jährige Gauner ein Geschäft am Pfahlberg im Stadtteil Sülzegrund und steckte sich mehrere Handys ein. Danach verließ er das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Eine Zeugin bemerkte allerdings, wie der Mann anschließend das Diebesgut in sein Auto legte, und meldete ihre Beobachtung den Mitarbeitern.

Großer Fehler: Der 34-Jährige kam nach seinem Klau aus unbekanntem Grund erneut in das Geschäft. Dabei wurde er festgehalten und schließlich den Polizisten übergeben.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, blieb es aber nicht bei einem Ladendiebstahl. Bei der Überprüfung des Langfingers stellte sich heraus, dass sein Auto zur Fahndung ausgeschrieben war.