In Frankreich gesuchter Mann in Magdeburg geschnappt
Magdeburg - Internationaler Ermittlungserfolg: Am späten Mittwochabend wurde in Magdeburg ein Mann geschnappt, der von französischen Behörden gesucht wurde.
Ermittlungen ergaben, dass sich der 38 Jahre alte Georgier wohl in der Fichtestraße im Magdeburger Stadtteil Sudenburg aufhalten könnte.
Gegen 21 Uhr überprüften die Beamten diese Vermutung und trafen den Tatverdächtigen vor Ort an.
Er konnte zweifelsfrei identifiziert werden.
Französische Behörden ermitteln aufgrund eines versuchten Tötungsdeliktes gegen ihn und stellten zuvor den Haftbefehl aus, der nun vollstreckt werden konnte.
Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurde der 38-Jährige noch vor Ort festgenommen und soll nun den zuständigen Behörden übergeben werden.
