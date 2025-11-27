In Frankreich gesuchter Mann in Magdeburg geschnappt

Magdeburg - Internationaler Ermittlungserfolg: Am späten Mittwochabend wurde in Magdeburg ein Mann geschnappt, der von französischen Behörden gesucht wurde.

In Magdeburg wurde ein Mann festgenommen, der von französischen Behörden gesucht wurde. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Ermittlungen ergaben, dass sich der 38 Jahre alte Georgier wohl in der Fichtestraße im Magdeburger Stadtteil Sudenburg aufhalten könnte.

Gegen 21 Uhr überprüften die Beamten diese Vermutung und trafen den Tatverdächtigen vor Ort an.

Er konnte zweifelsfrei identifiziert werden.

Französische Behörden ermitteln aufgrund eines versuchten Tötungsdeliktes gegen ihn und stellten zuvor den Haftbefehl aus, der nun vollstreckt werden konnte.