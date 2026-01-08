Lottoladen in Magdeburg ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg - In der Nacht auf Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in einen Lottoladen im Magdeburger Stadtteil Neustädter See eingebrochen und haben zahlreiche Tabakwaren gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Täter drangen gewaltsam in das Geschäft ein. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Täter sollen sich gegen etwa 1 Uhr Zutritt zu dem Geschäft verschafft haben. Hierfür brachen sie nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg ein Rolltor einer Tiefgarage gewaltsam auf.

Anschließend beschädigten die Diebe die Eingangstür der Filiale mit einem Feuerlöscher. Im Inneren sackten sie dann mehrere Tabakwaren in einem bislang unbekannten Wert ein.

Bei dem Einbruch lösten die Täter jedoch einen Alarm aus, welcher von einer aufmerksamen Zeugin bemerkt wurde. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Die Räuber konnten sich währenddessen jedoch aus dem Staub machen. Auch die sofortige Fahndung durch die Beamten blieb vorerst ohne Erfolg, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Vor Ort nahm die Polizei die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.