Schockanruf in Magdeburg: Frau um Tausende Euro abgezockt

Magdeburg - Am Freitagabend wurde eine Frau in Magdeburg zum Opfer von Trickbetrügern. Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen .

Eine Frau wurde in Magdeburg zum Opfer von Trickbetrügern. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 19.30 Uhr erhielt eine 78-jährige Bremerin, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Magdeburger Astonstraße aufhielt, einen sogenannten Schockanruf.

Betrüger gaben sich am Telefon als die Tochter der Seniorin aus und gaukelten ihr vor, dass die Angehörige einen schweren Unfall gebaut hätte und nun Geld benötige, um nicht ins Gefängnis zu müssen.

Die "Tochter" übergab das Telefonat schließlich an einen vermeintlichen Polizisten, der die Forderungen erneut untermalte.

Die 78-Jährige schenkte dem Schwindel Glauben und übergab wenig später eine Bargeldsumme von mehreren Tausend Euro an einen bislang unbekannten Mann, teilte das Polizeirevier Magdeburg am Sonntag mit.