Magdeburger tot in Wohnung entdeckt: Polizei vermutet Verbrechen

Magdeburg - In einer Wohnung in der Liebermannstraße in Magdeburg ist am Sonntag ein 74 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden.

Auf die Kripo wartet nach dem Leichenfund Arbeit. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Die Polizeiinspektion Magdeburg geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Wie eine Sprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, waren zunächst Einsatzkräfte über eine leblose Person in der Wohnung informiert worden.

Hinzugerufene Rettungskräfte konnten bei dem 74-jährigen Deutschen nur noch den Tod feststellen.

Bereits beim Auffinden der Leiche habe alles auf einen unnatürlichen Todesfall gedeutet, hieß es weiter.

Im Laufe der sofort eingeleiteten Ermittlungen verdichteten sich laut den Beamten die ersten Hinweise, dass der Mann infolge von Fremdeinwirkung ums Leben kam.