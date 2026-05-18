Magdeburger tot in Wohnung entdeckt: Polizei vermutet Verbrechen

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Am Sonntag ist in Magdeburg ein toter Mann in einer Wohnung entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und nahm bereits einen Verdächtigen fest.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In einer Wohnung in der Liebermannstraße in Magdeburg ist am Sonntag ein 74 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden.

Auf die Kripo wartet nach dem Leichenfund Arbeit. (Symbolfoto)
Auf die Kripo wartet nach dem Leichenfund Arbeit. (Symbolfoto)  © Patrick Pleul/dpa

Die Polizeiinspektion Magdeburg geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Wie eine Sprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, waren zunächst Einsatzkräfte über eine leblose Person in der Wohnung informiert worden.

Hinzugerufene Rettungskräfte konnten bei dem 74-jährigen Deutschen nur noch den Tod feststellen.

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Bereits beim Auffinden der Leiche habe alles auf einen unnatürlichen Todesfall gedeutet, hieß es weiter.

Im Laufe der sofort eingeleiteten Ermittlungen verdichteten sich laut den Beamten die ersten Hinweise, dass der Mann infolge von Fremdeinwirkung ums Leben kam.

Noch im Rahmen der ersten Maßnahmen geriet ein 26-jähriger Deutscher in den Fokus der Ermittler. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa

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