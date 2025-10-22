Magdeburgerin am Telefon abgezockt: Zehntausende Euro futsch

Magdeburg - Dreiste Trickbetrüger in Magdeburg unterwegs: Am Dienstagnachmittag wurde einer Seniorin eine enorm hohe Geldsumme abgeknöpft.

Eine Magdeburger Rentnerin wurde zum Opfer von Trickbetrügern. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 15.30 Uhr erhielt die 76 Jahre alte Magdeburgerin einen Anruf mit unterdrückter Nummer.

Der Anrufer machte ihr weis, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Unfall gebaut habe und nun im Gefängnis sitzen würde.

Gegen die Zahlung einer Kaution könne sie ihren Angehörigen vor dem Knast bewahren, wurde der Rentnerin vorgegaukelt.

Dabei setzten die Betrüger die 76-Jährige so lange unter Druck, bis sie einwilligte, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Sie packte eine hohe fünfstellige Bargeldsumme zusammen und traf sich mit einem der Gauner gegen 17.15 Uhr in der Großen Diesdorfer Straße/Ecke Arndtstraße, um die "Kaution" zu übergeben.