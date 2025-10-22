Mehrere Einbrüche in Neue Neustadt: Diebe erbeuten sechs Jagdmesser

Magdeburg - Am frühen Dienstagmorgen hatten es Einbrecher auf mehrere Objekte im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt abgesehen und haben reichlich Beute gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 3 Uhr sollen die Täter nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg zahlreiche Grundstücke im Bereich "Am Polderdeich" und der "Rothenseer Straße" durchsucht haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge klauten die Diebe mindestens zwei Rasenmäher-Roboter. Im weiteren Verlauf sollen die bislang unbekannten Personen die Seitentür eines Einfamilienhauses, welches sich ebenfalls auf dem Grundstück befindet, gewaltsam geöffnet haben.

Aus dem Haus wurden dann mindestens sechs Jagdmesser gestohlen. Als Nächstes zerschnitten die Täter in unmittelbarer Nähe des Objekts einen Zaun und brachen in eine dortige Garage ein.

Ob weitere Gegenstände geklaut wurden, ist bislang nicht bekannt.

In allen drei Fällen wurden die Täter von einer Überwachungskamera aufgenommen. Durch diese Aufnahmen konnte eine Personenbeschreibung von der Polizei erstellt werden, welche nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft.