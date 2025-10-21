Gutachten: Amokfahrer von Magdeburg ist rechtsextremer Terrorist

Magdeburg - Einem Gutachten zufolge war der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt - anders als bisher eingeschätzt - politisch motivierter Terrorismus .

Taleb A. (50) zeigte laut dem Gutachten seit 2016 eine klare Ideologie - die vor allem von einer rechten Verschwörungstheorie geprägt war. © HANDOUT / AFP

40 Seiten lang ist das Dokument von Sozial- und Islamwissenschaftler Hans Goldenbaum. Er fertigte es für den Untersuchungsausschuss im Landtag von Sachsen-Anhalt an, wie WELT am Dienstag berichtete.

Goldenbaum hat knapp 2000 Tweets des Täters Taleb A. (50) aus den zwölf Wochen vor dem Anschlag und mehrere hundert seiner Beiträge seit 2016 analysiert.

Das Ergebnis: Der Generalbundesanwalt und das Landeskriminalamt haben den Todesfahrer falsch eingeschätzt - er sei alles andere als ein Einzelgänger ohne klare Ideologie.

In fast 90 Prozent seiner Posts kritisierte der saudi-arabische Arzt den Islam und Migration. Er glaubte an die Verschwörungstheorie, dass "westliche Regierungen, allen voran die deutsche, eine geheime Agenda der 'Islamisierung' Europas vorantrieben", heißt es.

Die AfD lobte er, während er die Linken als "verrückt" bezeichnete. Daneben stand er mit vielen internationalen rechtsextremen Akteuren in Kontakt, teilte etliche Beiträge von Tommy Robinson, Geert Wilders und Propaganda-Kanälen wie "Radio Genoa".

Außerdem kündigte er seine Tat über Monate an, schrieb offen über Gewaltfantasien.