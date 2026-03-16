Mann beschwert sich über Jugendliche, schon fliegen die Fäuste

Magdeburg - Üble Schlägerei im Magdeburger Südwesten: Bereits am Freitagnachmittag wurde ein Mann durch eine Gruppe Jugendlicher verletzt.

Bei einer Schlägerei in Magdeburg wurde ein Mann verletzt. (Symbolfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 17.15 Uhr hielten sich fünf Teenies im Alter von 14 bis 16 Jahren in der Werner-Seelenbinder-Straße in Magdeburg-Reform auf.

Dabei saßen sie auf den Rückenlehnen von zwei Bänken und spuckten auf den Boden. Ein Passant fühlte sich von diesem Verhalten gestört und konfrontierte die Gruppe.

Wie das Polizeirevier Magdeburg am Montag mitteilte, nahmen die Jugendlichen die Kritik schlecht auf. Sie gingen auf den Mann los und verprügelten ihn.

Sie schlugen und traten auf den Geschädigten ein, bis er zu Boden ging, und ließen auch dann noch nicht von ihm ab. Erst als Augenzeugen einschritten, nahm die Bande Reißaus.

Das Opfer wurde verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.