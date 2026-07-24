Nach Betrugsanruf: Senior verliert Bargeld und Gold im sechsstelligen Wert

Osloß - Ein über 90 Jahre alter Mann ist am Mittwoch Opfer eines Schockanrufs geworden. Die Betrüger konnten bei dem Senior sowohl Bargeld als auch Gold im sechsstelligen Bereich erbeuten.

Der über 90-Jährige verlor Bargeld und Gold im Wert von rund 100.000 Euro. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Täter riefen den Senior am Vormittag an und behaupteten, seine Tochter sei nach einer Krebsdiagnose in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Für ein angeblich dringend benötigtes Medikament aus dem Ausland müsse eine Kaution hinterlegt werden.

Während des Gesprächs waren im Hintergrund verzweifelte Rufe einer vermeintlichen Tochter zu hören, um die Geschichte glaubwürdiger wirken zu lassen.

Der Mann schenkte den Angaben schließlich Glauben und übergab gegen Mittwochmittag Bargeld und Gold an einen unbekannten Abholer in Osloß.