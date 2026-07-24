Nach Betrugsanruf: Senior verliert Bargeld und Gold im sechsstelligen Wert
Osloß - Ein über 90 Jahre alter Mann ist am Mittwoch Opfer eines Schockanrufs geworden. Die Betrüger konnten bei dem Senior sowohl Bargeld als auch Gold im sechsstelligen Bereich erbeuten.
Die Täter riefen den Senior am Vormittag an und behaupteten, seine Tochter sei nach einer Krebsdiagnose in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Für ein angeblich dringend benötigtes Medikament aus dem Ausland müsse eine Kaution hinterlegt werden.
Während des Gesprächs waren im Hintergrund verzweifelte Rufe einer vermeintlichen Tochter zu hören, um die Geschichte glaubwürdiger wirken zu lassen.
Der Mann schenkte den Angaben schließlich Glauben und übergab gegen Mittwochmittag Bargeld und Gold an einen unbekannten Abholer in Osloß.
Der Mann wird auf Ende 30 geschätzt, ist rund 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er soll ein "deutsches Erscheinungsbild" gehabt, einen dunklen Pullover, eine graue Jogginghose und weiße Schuhe getragen sowie Hochdeutsch gesprochen haben.
Die Polizei Gifhorn bittet Zeugen, die den Mann möglicherweise in Osloß beobachtet haben, sich zu melden.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa