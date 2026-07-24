Bewaffneter Täter überfällt Tankstelle: Polizei fahndet mit Hubschrauber
Genthin - Am Donnerstagabend ist eine Tankstelle in Elbe-Parey im Jerichower Land Ziel eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Die Polizei nutze zur Fahndung des Täters auch einen Hubschrauber.
Ein bislang noch Unbekannter hatte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand eine Tankstelle überfallen.
Der Mann erbeutete dabei einen niedrigen vierstelligen Betrag, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Verletzt wurde niemand.
Bei der anschließenden Fahndung kam laut dem Sprecher auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.
Den Angaben zufolge ereignete sich der Überfall am Donnerstagabend gegen 21 Uhr. Der Täter nahm das Geld und flüchtete zu Fuß. Der Mann sei zwischen 20 und 30 Jahren alt, hieß es. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa