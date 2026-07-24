Bewaffneter Täter überfällt Tankstelle: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Genthin - Am Donnerstagabend ist eine Tankstelle in Elbe-Parey im Jerichower Land Ziel eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Die Polizei nutze zur Fahndung des Täters auch einen Hubschrauber.

Die Polizei nutzte Hubschrauber zur Fahndung des Täters. © Julian Stratenschulte/dpa

Ein bislang noch Unbekannter hatte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand eine Tankstelle überfallen.

Der Mann erbeutete dabei einen niedrigen vierstelligen Betrag, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Verletzt wurde niemand.

Bei der anschließenden Fahndung kam laut dem Sprecher auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.