73-Jährige tot im Wald gefunden: Polizei ermittelt wegen Mordes

Gifhorn - Nach dem Fund einer toten Frau in einem Waldstück bei Lehre haben Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts auf Mord aufgenommen.

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die sich am Mittwochnachmittag im Bereich vom "Essehofer Holz" aufgehalten hatten. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Ein Spaziergänger hatte die 73-jährige Frau aus dem Landkreis Gifhorn am Mittwochnachmittag im Waldgebiet "Essehofer Holz" entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Identität der Toten konnte erst am Donnerstagvormittag geklärt werden.

Aufgrund des Fundortes gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Die Spurensicherung am Fundort dauere derzeit noch an. Zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Gesucht werden aktuell Zeugen, die sich am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 17.04 Uhr im Bereich vom "Essehofer Holz" aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben.